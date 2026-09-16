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Colocataires à leur manière T12

Minatsuki

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Auteur de romans policiers, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur une chatte errante qu'il décide d'adopter et de nommer Haru. Un malheureux quiproquo vient troubler l'entente, d'ordinaire au beau fixe, entre les deux colocataires. Subaru s'en veut, mais il est contraint de partir en voyage sans avoir eu le temps de se réconcilier avec Haru. Resté seul à la maison, le félin voit débarquer un individu à la porte. Contre toute attente, ce mystérieux invité pourrait bien être le cat-sitter idéal... Subaru et Haru nous racontent le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue. Leur relation pleine de tendresse ne cesse de croître et leur ouvre de nouvelles perspectives.

Par Minatsuki
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Minatsuki

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

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Colocataires à leur manière T12

Minatsuki

Paru le 21/10/2026

176 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Scannez le code barre 9782384967339
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