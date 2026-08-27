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#Roman francophone

Début de printemps

Penelope Fitzgerald

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Mars 1913, la grande ville de Moscou s'ébroue et s'apprête à accueillir le printemps. Il y a du changement dans l'air. Au 22 de la rue Lipka encore plus qu'ailleurs. C'est la maison d'un imprimeur anglais, Frank Reid. Un soir, il rentre chez lui et apprend par une courte lettre que sa femme est partie. Elle a pris le train pour l'Angleterre, sans raison apparente. Il doit s'occuper de ses trois enfants et engage, sur les conseils de Selwyn Crane, son comptable, Lisa Ivanovna, une fille de la campagne, imperturbable, au point qu'on la dirait simple. Pourquoi Selwyn Crane (un drôle de disciple de Tolstoï, fervent randonneur, âme charitable) a-t-il été jusqu'à réunir ces deux-là ? Frank lui-même, en homme rationnel, s'interroge. Mais à Moscou, l'amour comme le reste - l'amitié, la politique et le pouvoir - demeure insondable.

Par Penelope Fitzgerald
Chez Editions de La Table Ronde

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Auteur

Penelope Fitzgerald

Editeur

Editions de La Table Ronde

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Début de printemps

Penelope Fitzgerald trad. Frédéric Faure, Cyrielle Ayakatsikas

Paru le 10/09/2026

288 pages

Editions de La Table Ronde

8,50 €

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