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Beryl - De paysan à maître d'armes Tome 6

Kazuki Satô

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Quand un simple instructeur de campagne se révèle être une légende de l'épée ! Alors qu'il n'avait pas du tout envie... Pour sauver Mewi, Beryl, Ficelle et Curuni se lancent aux trousses de l'évêque sphénite. Mais ils se heurtent à une farouche résistance : Ulo, une " faiseuse de miracles " , Robaly, un bretteur inflexible, et Spur, le chasseur de chevaliers, se dressent sur leur route. Trois duels éclatent en pleine nuit... Parviendront-ils à arracher la jeune magicienne des griffes de l'évêque ? Combats à couper le souffle, aventure et magie : découvrez le phénomène incontournable d'heroic fantasy qui a conquis tout le Japon !

Par Kazuki Satô
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Kazuki Satô

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Beryl - De paysan à maître d'armes Tome 6

Kazuki Satô trad. Vincent Marcantognini

Paru le 23/09/2026

160 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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