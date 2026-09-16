Beryl - De paysan à maître d'armes Tome 6

Quand un simple instructeur de campagne se révèle être une légende de l'épée ! Alors qu'il n'avait pas du tout envie... Pour sauver Mewi, Beryl, Ficelle et Curuni se lancent aux trousses de l'évêque sphénite. Mais ils se heurtent à une farouche résistance : Ulo, une " faiseuse de miracles " , Robaly, un bretteur inflexible, et Spur, le chasseur de chevaliers, se dressent sur leur route. Trois duels éclatent en pleine nuit... Parviendront-ils à arracher la jeune magicienne des griffes de l'évêque ? Combats à couper le souffle, aventure et magie : découvrez le phénomène incontournable d'heroic fantasy qui a conquis tout le Japon !