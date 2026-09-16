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Maladresses et Maléfices

Anne-Catherine Ott, Isabelle Bauthian

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Les épidémies de malchance, ça n'existe pas... les créatures magiques susceptibles, si ! A Ptiorupt, chacun s'accorde à dire que Curienne, la nouvelle gouvernante, est exceptionnelle. Depuis son arrivée, tout le monde vit dans le luxe ! Mais le repos est de courte durée : le prince Pippin semble victime d'un sortilège de malchance qui se transmet peu à peu aux habitants du château... alors que des émissaires sont attendus d'un jour à l'autre ! Face à cette nouvelle menace, Léonarde et ses amis vont devoir enquêter et faire preuve d'une vigilance sans faille. D'autant plus que le danger ne se terre pas toujours où l'on s'y attend...

Par Anne-Catherine Ott, Isabelle Bauthian
Chez Drakoo

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Auteur

Anne-Catherine Ott, Isabelle Bauthian

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Maladresses et Maléfices

Anne-Catherine Ott, Isabelle Bauthian

Paru le 16/09/2026

80 pages

Drakoo

16,90 €

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Scannez le code barre 9782382333686
9782382333686
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