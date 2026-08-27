30 fables d'hier à aujourd'hui

Dossier pédagogique de Sophie Emery Esope Phèdre Marie de France J, de La Fontaine A, Deshoulières Mme de Villedieu V, Hugo G, Sand J, Prévert Yak Rivais... D'Esope à La Fontaine, de Marie de France à George Sand, de Prévert à Gudule ou Yak Rivais, les animaux, les humains et les créatures allégoriques prennent la parole pour mieux éclairer nos travers, nos élans et nos rêves, Qu'elles mettent en scène un renard rusé, un lion trop sûr de lui, une cigale moderne ou un crapaud inattendu, ces fables dévoilent avec humour, ironie ou tendresse ce qui anime les sociétés d'hier et d'aujourd'hui, Les points forts de l'édition " Déclic " : Lire : Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée Comprendre : Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte Retenir : Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel Prolonger : Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + Accompagner : De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (des fables lues par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet).