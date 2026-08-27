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Lili-Men Tome 9

Takuma Tokashiki

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Humains vs succubes : le combat millénaire ! Dans sa jeunesse, Kyoshiro Inadera n'a pas hésité à tuer de sang-froid son père pour se mettre au service d'Amane Ako, dont l'objectif était alors très clair : devenir au plus vite la directrice de Marsa. Aujourd'hui, il ne recule devant rien pour défendre celle à qui il a offert sa vie... Hollow, la fille de Big Daddy, est en effet une adversaire d'une puissance formidable qui nécessite toutes les ressources du lieutenant... Un déluge de sang s'abat sur le succube, mais également sur toute la zone alentour ! La guerre fait rage entre l'humanité et les enfants terribles de Lilith ! Dans un univers aux frontières du manga et du cinéma, Takuma Tokashiki revisite le mythe des succubes, aussi fascinantes que terrifiantes !

Par Takuma Tokashiki
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Takuma Tokashiki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Lili-Men Tome 9

Takuma Tokashiki trad. Guillaume Mistrot

Paru le 27/08/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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