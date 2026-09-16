Stephen King brille au firmament de la création littéraire et de la pop culture depuis plus de cinquante ans. Entre reconnaissance planétaire et ancrage américain puissant, l'écrivain explore fantastique, horreur, anticipation, thriller ou fantasy, tout en restant le chroniqueur obstiné d'une nation et de ses monstres. Avec près de quatre-vingts romans, douze recueils de nouvelles, une abondance de récits courts, des scénarios, plusieurs essais, ses écrits ont fait de lui un titan de l'imaginaire - y compris sur les écrans, petits et grands, qui ont accueilli un nombre colossal d'adaptations de ses textes au fil des décennies. Infatigable raconteur, King impressionne par sa faculté à maintenir vibrant son cap littéraire : réaffirmer sa foi dans les fictions qui ouvrent à d'autres mondes tout en éveillant les consciences. Voici, avec Stephen King, La Totale, la cartographie vive d'un oeuvre bouillonnant, ses lignes de force, ses ramifications secrètes, ses échos, ses hantises.