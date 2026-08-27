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Malraux et les femmes

Françoise Theillou

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En 2026, on célébrera le 125 ? anniversaire de naissance d'André Malraux. Cet anniversaire constitue un moment symbolique fort pour le monde culturel, éditorial et institutionnel. Françoise Theillou explore la relation complexe d'André Malraux à l'amour et aux femmes, à peu près absente de son oeuvre et des grandes biographies qui lui ont été consacrées. L'écrivain a volontairement brouillé les pistes entre réel et imaginaire, taisant l'intime et rejetant toute lecture biographique de son oeuvre. Ce sont surtout les femmes qui l'ont aimé, Clara, Josette, Madeleine, Sophie, qui ont permis de lever en partie le voile, chacune révélant un Malraux différent. Au terme de ce parcours, Malraux apparaît comme un homme fondamentalement paradoxal : profondément marqué par le sacré et la sublimation du féminin, incapable de vivre l'amour sans distance, mais sans cesser jamais d'aimer. Mieux qu'un libertin ou un séducteur, il fut un chercheur d'absolu pour qui l'amour resta une passion intense et un mystère vécus jusqu'au bout.

Par Françoise Theillou
Chez Ateliers Henry Dougier

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Auteur

Françoise Theillou

Editeur

Ateliers Henry Dougier

Genre

Biographies

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Malraux et les femmes

Françoise Theillou

Paru le 27/08/2026

130 pages

Ateliers Henry Dougier

15,00 €

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