Après les abus, il y a eu le silence. Puis, la parole s'est peu à peu frayée un passage. Comment se reconstruire lorsque l'enfance a été brisée ? Dans ce livre intime, Jérôme Guillement explore les traces laissées par le traumatisme mais aussi les possibles qui se dessinent au fil des années : la thérapie, l'amour, l'amitié, la spiritualité, la parole retrouvée, le désir d'habiter pleinement son existence. A la croisée du témoignage personnel et du cheminement spirituel, ce parcours est porté par des rencontres marquantes ainsi que par l'accompagnement de personnes blessées. Il conduit également à interroger la place de l'homosexualité, de la foi et du désir d'appartenance dans la société comme dans l'Eglise. De ces pages émergent des questions qui touchent à l'universel : le rapport au corps, l'identité, la quête de sens, le besoin d'être aimé sans devoir se renier. Sans chercher à délivrer de leçon ni à proposer une guérison idéale, Consentir à la vie est le récit d'un homme qui apprend peu à peu à vivre avec ses fragilités. Jérôme Guillement est psychopraticien d'inspiration jungienne. Chrétien engagé dans la vie de l'Eglise, il accompagne des personnes confrontées aux blessures de vie et aux questions de sens. Il participe également à des espaces de réflexion autour des abus et de leurs conséquences. Il est l'auteur de En mon corps meurtri (Nouvelle Cité, 2023).