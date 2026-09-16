Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Consentir à la vie

Jérôme Guillement

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après les abus, il y a eu le silence. Puis, la parole s'est peu à peu frayée un passage. Comment se reconstruire lorsque l'enfance a été brisée ? Dans ce livre intime, Jérôme Guillement explore les traces laissées par le traumatisme mais aussi les possibles qui se dessinent au fil des années : la thérapie, l'amour, l'amitié, la spiritualité, la parole retrouvée, le désir d'habiter pleinement son existence. A la croisée du témoignage personnel et du cheminement spirituel, ce parcours est porté par des rencontres marquantes ainsi que par l'accompagnement de personnes blessées. Il conduit également à interroger la place de l'homosexualité, de la foi et du désir d'appartenance dans la société comme dans l'Eglise. De ces pages émergent des questions qui touchent à l'universel : le rapport au corps, l'identité, la quête de sens, le besoin d'être aimé sans devoir se renier. Sans chercher à délivrer de leçon ni à proposer une guérison idéale, Consentir à la vie est le récit d'un homme qui apprend peu à peu à vivre avec ses fragilités. Jérôme Guillement est psychopraticien d'inspiration jungienne. Chrétien engagé dans la vie de l'Eglise, il accompagne des personnes confrontées aux blessures de vie et aux questions de sens. Il participe également à des espaces de réflexion autour des abus et de leurs conséquences. Il est l'auteur de En mon corps meurtri (Nouvelle Cité, 2023).

Par Jérôme Guillement
Chez Nouvelle Cité

|

Auteur

Jérôme Guillement

Editeur

Nouvelle Cité

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Consentir à la vie par Jérôme Guillement

Commenter ce livre

 

Consentir à la vie

Jérôme Guillement

Paru le 16/09/2026

180 pages

Nouvelle Cité

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375827819
9782375827819
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.