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Dragon Cursed

Elise Kova

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Si vous apercevez un dragon... c'est qu'il est déjà trop tard. Car depuis leur apparition, une seule cité humaine n'a pas été décimée : Vinguard. Mais le danger mortel venu d'en-haut n'est rien comparé à la menace qui rôde parmi nous. La pire chose qui puisse nous arriver est d'être touché par la malédiction des dragons, et de nous transformer lentement et dans d'atroces souffrances en un monstre assoiffé de sang. N'importe qui peut être affecté, ou mentir pour cacher ses symptômes. L'exécution peut être demandée sur simple suspicion. Et j'ai bien peur d'être la prochaine. Car quelqu'un m'a peut-être démasquée. A la fois protecteur, tortionnaire, et terriblement exaspérant, il me suit partout comme mon ombre. Et je crains de n'être qu'un des millions de secrets qu'il garde jalousement. Parce que Lucan sait des choses, c'est certain. Et si je suis vraiment maudite, la mort sera peut-être ma seule miséricorde. Par l'autrice acclamée de Un pacte avec le roi elfe et Arcana Academy Un best-seller instantané du New York Times Droits audiovisuels déjà acquis pour une future adaptation

Par Elise Kova
Chez Castelmore Editions

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Auteur

Elise Kova

Editeur

Castelmore Editions

Genre

Mondes fantastiques

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Dragon Cursed

Elise Kova trad. Hélène Arnaud

Paru le 16/09/2026

544 pages

Castelmore Editions

25,95 €

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