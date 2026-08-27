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Quel avenir pour la confession ?

Frédérique Poulet

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En France, dans le contexte des "affaires d'abus" et d'une crise de confiance envers l'institution ecclésiale, un certain nombre de questions ont été soulevées quant à la juste pratique de la confession et à la place du confesseur, notamment au regard du secret sacramentel. Elaboré suite à une journée d'étude organisée au Collège des Bernardins à Paris, cet ouvrage s'adresse aux acteurs de pastorale qui proposent ce sacrement (aumônerie, paroisse et mouvements d'Eglise), aux prêtres, aux personnes consacrées et à tout chrétien qui désire le repenser en profondeur pour en redécouvrir la valeur.

Par Frédérique Poulet
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Frédérique Poulet

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Catéchèse adultes

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Quel avenir pour la confession ?

Frédérique Poulet

Paru le 27/08/2026

232 pages

Editions des Béatitudes

18,50 €

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