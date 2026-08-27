Quel avenir pour la confession ?

En France, dans le contexte des "affaires d'abus" et d'une crise de confiance envers l'institution ecclésiale, un certain nombre de questions ont été soulevées quant à la juste pratique de la confession et à la place du confesseur, notamment au regard du secret sacramentel. Elaboré suite à une journée d'étude organisée au Collège des Bernardins à Paris, cet ouvrage s'adresse aux acteurs de pastorale qui proposent ce sacrement (aumônerie, paroisse et mouvements d'Eglise), aux prêtres, aux personnes consacrées et à tout chrétien qui désire le repenser en profondeur pour en redécouvrir la valeur.