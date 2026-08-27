Un agenda potager 2027, de janvier à décembre, pour des fruits, légumes et fleurs au naturel. Zéro pesticide, zéro effort, zéro euro et zéro déchet : découvrez l'approche simple et accessible du Potager du viking, pour un potager engagé et foisonnant toute l'année ! Méthodes de pro pour des plantes XXL, recettes express, astuces pour des plantes gratuites... Un agenda potager plein de conseils pratiques et originaux. Chaque mois, les récoltes et les semis de la saison, et un tableau des récoltes. Toutes les semaines, des trucs et astuces, des conseils pratiques, un dicton décrypté et une fleur mise à l'honneur. Le tout dans un agenda pratique et maniable, facile d'utilisation, dans lequel prendre ses propres notes toute l'année, de janvier à décembre 2027.