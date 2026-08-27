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Agenda potager

Christophe Le Blond

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Un agenda potager 2027, de janvier à décembre, pour des fruits, légumes et fleurs au naturel. Zéro pesticide, zéro effort, zéro euro et zéro déchet : découvrez l'approche simple et accessible du Potager du viking, pour un potager engagé et foisonnant toute l'année ! Méthodes de pro pour des plantes XXL, recettes express, astuces pour des plantes gratuites... Un agenda potager plein de conseils pratiques et originaux. Chaque mois, les récoltes et les semis de la saison, et un tableau des récoltes. Toutes les semaines, des trucs et astuces, des conseils pratiques, un dicton décrypté et une fleur mise à l'honneur. Le tout dans un agenda pratique et maniable, facile d'utilisation, dans lequel prendre ses propres notes toute l'année, de janvier à décembre 2027.

Par Christophe Le Blond
Chez Editions Tana

|

Auteur

Christophe Le Blond

Editeur

Editions Tana

Genre

Agendas adulte

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Agenda potager

Christophe Le Blond

Paru le 27/08/2026

368 pages

Editions Tana

14,90 €

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