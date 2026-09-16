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La tour Perret de Grenoble

Gilles Peissel, Richard Gonzalez

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La tour Perret, monument emblématique et symbole d'une époque. Point de rendez-vous incontournable et silhouette emblématique de la ville, la tour Perret marque depuis plus d'un siècle le paysage de Grenoble. A l'époque de sa construction entre 1924 et 1925, elle a été la première tour en béton armé au monde, avec ses 93 mètres de hauteur. Edifiée pour l'Exposition Internationale de la Houille Blanche et du Tourisme qui place Grenoble comme capitale des Alpes en 1925, c'est une tour d'orientation qui offre un panorama unique sur les montagnes environnantes. Si le nom " Perret " ne vous ait pas inconnu, c'est que son architecte, Auguste Perret, a construit de nombreux bâtiments à travers toute la France : la tour Perret d'Amiens, l'église Notre-Dame du Raincy, le palais d'Iéna (entre autres) et, surtout, il est l'architecte à l'oeuvre de la reconstruction du centre-ville du Havre à la suite de sa destruction lors de la Seconde Guerre Mondiale (classé au patrimoine mondial de l'Unesco). Mais les défauts (que l'on connaissait mal à l'époque) de son matériau principal, le béton armé, et un manque d'entretien finissent par rattraper le destin de la tour. Elle doit fermer ses portes au public dans les années 1960 pour des questions de sécurité mais est tout de même classée aux monuments historiques en 1998. Cependant l'heure de sa renaissance est actée car, depuis le début du millénaire, de nombreuses personnes - scientifiques, politiques, architectes, spécialistes et passionnés - se mobilisent pour sa réouverture. Sa rénovation intéresse les milieux scientifiques et culturels du monde entier car elle constitue un chantier pilote dans la rénovation d'un bâtiment en béton à travers la planète. Sa réouverture au public est prévue pour le printemps 2026, après plus de 50 ans de fermeture, et cet ouvrage l'accompagne sa redécouverte. Il s'attache à montrer tous les enjeux passés, actuels et futurs de ce monument emblématique, en 96 pages, organisées en chapitres thématiques avec une belle iconographie : du contexte de sa construction à sa réouverture imminente en passant par le chantier de sa restauration.

Par Gilles Peissel, Richard Gonzalez
Chez Glénat

|

Auteur

Gilles Peissel, Richard Gonzalez

Editeur

Glénat

Genre

Grandes réalisations

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La tour Perret de Grenoble

Gilles Peissel, Richard Gonzalez

Paru le 16/09/2026

96 pages

Glénat

19,95 €

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Scannez le code barre 9782344076354
9782344076354
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