Vendanges toxiques

Un roman graphique qui sensibilise, à travers une histoire d'amitié entre deux femmes fortes que tout oppose, à un sujet de santé publique : l'utilisation de certains pesticides dans les vignes entraînant une puberté prématurée chez les enfants ou des cancers pédiatriques. Après un divorce douloureux, Laura déménage en Aquitaine pour offrir une nouvelle vie à ses deux filles. Une école communale sympathique, un petit village, et les vignes à perte de vue... De quoi se ressourcer et renouer avec la nature ! En plus, elle retrouve une amie d'enfance, Anne-Sophie, châtelaine et héritière de l'exploitation viticole de son père. Après l'échec de son projet de mariage, celle-ci reprend l'entreprise familiale et apprend auprès des vignerons quels cocktails de pesticides sont les plus efficaces pour lutter contre le phylloxéra et autres ravageurs de raisins. A l'école, des cas de puberté précoce et de cancers apparaissent chez les enfants. Tandis que l'amitié entre Laura et Anne-Sophie grandit, et que chacune fait de nouvelles rencontres amoureuses, une association de citoyens et de parents d'élèves se monte. Objectif : enquêter sur l'origine de ces perturbateurs endocriniens et lutter contre l'utilisation des pesticides dans l'environnement. L'amitié entre Laura et Anne-Sophie survivra-t-elle à ce conflit d'intérêt ? Anne-Sophie ouvrira-t-elle les yeux sur les pratiques qui ont cours dans sa vigne ?