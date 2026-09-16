Catherine Meurisse, sur le pont des Arts

" La Beauté sauvera le monde ! " C'est le récit de l'itinéraire peu commun d'une autrice peu commune, qui est parvenue à associer intelligemment son goût pour les arts graphiques, la littérature et la nature. Au point d'être la première représentante de la bande dessinée à revêtir le bel habit vert sous les ors de la coupole de l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est avec grande énergie, sincérité et humour qu'elle se confie à Thierry Groensteen sur son parcours, son lien profond avec la nature et sa passion pour ceux qu'elle appelle affectueusement ses " hommes de lettres " et tous ses maîtres en dessin, mais aussi son goût pour les comédies musicales et les arts visuels. Ainsi, avec son aisance coutumière, elle se confie sur son rapport à l'art et aux musées, convoquant tour à tour Proust et Natsume Soseki, Claire Bretécher et ses camarades de Charlie hebdo, Delacroix et Géricault mais aussi Hockney et Rothko. Elle se confie sur sa quête de Beauté pour se sauver de la barbarie qui a croisé soudainement son chemin, et achève d'évoquer son panthéon par le philosophe et naturaliste américain Henry Thoreau, grande figure de l'écologie à qui elle consacre son dernier ouvrage en date. Convaincue que la Beauté sauvera le monde, à coup sûr, Catherine Meurisse réalise le grand écart sur le pont des Arts ; suivons la dans cette vive farandole.