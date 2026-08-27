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L'assiette idéale du traileur pour plus de performance !

Frédérique Laurent, Karl Fontaine

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Et si votre alimentation devenait votre meilleure alliée pour améliorer votre performance ? Dans ce guide complet, Frédérique Laurent, naturopathe athlète d'ultra endurance, et Karl Fontaine, chef cuisinier passionné de trail, conjuguent expertise scientifique et plaisir de manger. Que vous soyez traileur, coureur ou adepte des efforts de longue durée, découvrez comment adapter votre alimentation, optimiser votre énergie et améliorer votre récupération. Dans ce livre, retrouvez : - Les bases de la nutrition du sportif d'endurance : protéines, glucides, graisses, micronutriments... comprendre votre métabolisme et les piliers d'une alimentation optimale ; - Une stratégie nutritionnelle complète : structurez vos apports pour maximiser votre performance et éviter les coups de fatigue ; - Plus de 100 recettes testées sur le terrain : salade thaïe de riz croustillant aux crevettes et menthe fraîche, pommes de terre smash et sauce romesco, banana bread énergétique... - Des conseils pratiques et personnalisables : hydratation, digestion, gestion de l'effort, organisation... tout pour construire une routine durable. FREDERIQUE LAURENT est ingénieure agroalimentaire, naturopathe et passionnée d'endurance. Gagnante des marathons du pôle Nord et du pôle Sud, elle est la première femme à avoir réalisé le Grand Chelem Marathon 100 % nature. KARL FONTAINE est chef cuisinier. Après avoir travaillé à travers le monde dans des restaurants étoilés, il revient s'installer en Bretagne, où il découvre une nouvelle passion : les sports d'endurance.

Par Frédérique Laurent, Karl Fontaine
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Frédérique Laurent, Karl Fontaine

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

nutrition sportive

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L'assiette idéale du traileur pour plus de performance !

Frédérique Laurent, Karl Fontaine

Paru le 27/08/2026

304 pages

Leduc.s éditions

21,00 €

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