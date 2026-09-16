Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Parmi les ours

Laurent Cocherel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Huit voyages au pays des ours, accompagnés par un photographe et observateur du sauvage hors pair. A la fois craint et vénéré, respecté et persécuté, l'ours est un animal totem qui suscite des sentiments ambivalents dans toutes les cultures à travers le monde. Apparu sur Terre il y a plus d'un million d'années, " le va-nu-pieds " a progressivement disparu de nombreuses contrées sous la pression humaine. De l'Eurasie à l'Amérique du Nord, ses territoires se sont morcelés et contingentés le plus souvent aux zones les plus sauvages ou les plus inaccessibles de la planète. Photographe et voyageur de renom, l'auteur vous invite à découvrir et explorer ces ultimes sanctuaires où la présence du plantigrade décuple la magie de lieux. Par ses images remarquables et son texte vivant et incarné, Laurent Cocherel nous interroge également sur la part animale de l'homme, son rapport au sauvage et aux prédateurs. Pionnier de l'écotourisme en France, il a été le témoin de l'évolution du tourisme d'observation et de photographie animalière qui tend à la marchandisation de la nature, et de l'ours en particulier. Parmi les ours révèle toute la richesse et la fragilité de ces écosystèmes où ce grand prédateur occupe une place vitale. Ours brun, ours noir, ours polaire, ours esprit : grâce à ce livre, vivez l'attente et les moments d'affût et partez à la rencontre des différences espèces d'ours et des autres animaux qui le côtoient.

Par Laurent Cocherel
Chez Glénat

|

Auteur

Laurent Cocherel

Editeur

Glénat

Genre

Animaux sauvages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Parmi les ours par Laurent Cocherel

Commenter ce livre

 

Parmi les ours

Laurent Cocherel

Paru le 16/09/2026

176 pages

Glénat

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344069264
9782344069264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.