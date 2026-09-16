Huit voyages au pays des ours, accompagnés par un photographe et observateur du sauvage hors pair. A la fois craint et vénéré, respecté et persécuté, l'ours est un animal totem qui suscite des sentiments ambivalents dans toutes les cultures à travers le monde. Apparu sur Terre il y a plus d'un million d'années, " le va-nu-pieds " a progressivement disparu de nombreuses contrées sous la pression humaine. De l'Eurasie à l'Amérique du Nord, ses territoires se sont morcelés et contingentés le plus souvent aux zones les plus sauvages ou les plus inaccessibles de la planète. Photographe et voyageur de renom, l'auteur vous invite à découvrir et explorer ces ultimes sanctuaires où la présence du plantigrade décuple la magie de lieux. Par ses images remarquables et son texte vivant et incarné, Laurent Cocherel nous interroge également sur la part animale de l'homme, son rapport au sauvage et aux prédateurs. Pionnier de l'écotourisme en France, il a été le témoin de l'évolution du tourisme d'observation et de photographie animalière qui tend à la marchandisation de la nature, et de l'ours en particulier. Parmi les ours révèle toute la richesse et la fragilité de ces écosystèmes où ce grand prédateur occupe une place vitale. Ours brun, ours noir, ours polaire, ours esprit : grâce à ce livre, vivez l'attente et les moments d'affût et partez à la rencontre des différences espèces d'ours et des autres animaux qui le côtoient.