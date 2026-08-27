Le Vêtement médiéval

Publié pour la première fois en 1989, cet ouvrage est rapidement devenu une référence incontournable pour les historiens du Moyen Age. Pionnier en son temps, il a contribué à faire du vêtement un véritable objet d'étude, alors qu'il était encore largement délaissé par la recherche. Cette nouvelle édition permet de redécouvrir un texte qui a profondément marqué l'historiographie médiévale. A travers une approche à la fois historique, sociale et symbolique, les différents contributeurs retracent l'évolution du vêtement médiéval et mettent en lumière son rôle dans la société. De la robe à l'apparition du vêtement de travail, de l'habillement de l'enfant à la distinction entre les tenues masculines et féminines, jusqu'au vêtement comme marqueur des hiérarchies sociales, ce livre révèle toute la richesse d'un sujet longtemps considéré comme secondaire. Cet ouvrage fondateur éclaire avec rigueur et clarté un objet universel qui accompagne l'humanité depuis toujours. Accessible à tous, il s'adresse aussi bien aux passionnés d'histoire médiévale qu'à tous les lecteurs curieux de mieux comprendre un élément essentiel de notre quotidien.