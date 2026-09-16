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L'Année terrible des animaux

Nicolas Baron

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"L'Année terrible" est un recueil de poèmes de Victor Hugo dans lequel il évoque ces dix mois qui auront vu le siège de Paris par les Prussiens et la Commune de Paris. Nicolas Baron reprend cette expression et refait ce chemin mais du point de vue des oubliés de l'histoire que sont les animaux, car ils ont été eux aussi des acteurs fondamentaux de cette sombre période à laquelle ils ont payé un lourd tribut. Cet ouvrage, richement illustré et fondé sur des sources nombreuses et diverses, ambitionne de reconstituer avec empathie et rigueur le vécu des animaux parisiens au cours de cette année dramatique dans une démarche originale qui croise l'histoire avec les sciences du vivant.

Par Nicolas Baron
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Nicolas Baron

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Troisième République

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L'Année terrible des animaux

Nicolas Baron

Paru le 16/09/2026

240 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

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