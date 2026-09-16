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#Essais

Ainsi l'Animal et nous

Kaoutar Harchi

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Partant des mauvais traitements que l'humain fait subir à l'animal et traversant l'histoire féministe, de la lutte des classes, de la colonisation, des migrations et du capitalisme, Kaoutar Harchi observe et interroge le processus d'animalisation qui hante les grandes guerres et les drames quotidiens. Avec cet essai d'une immense intelligence, aussi personnel, poétique que politique, elle signe l'un des premiers ouvrages à aborder de manière exhaustive et critique la relation entre les violences faites aux animaux et la violence historique que des humains ont déployée contre d'autres humains.

Par Kaoutar Harchi
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Kaoutar Harchi

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Sociologie

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Ainsi l'Animal et nous

Kaoutar Harchi

Paru le 16/09/2026

320 pages

Actes Sud Editions

9,40 €

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