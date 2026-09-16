Ainsi l'Animal et nous

Partant des mauvais traitements que l'humain fait subir à l'animal et traversant l'histoire féministe, de la lutte des classes, de la colonisation, des migrations et du capitalisme, Kaoutar Harchi observe et interroge le processus d'animalisation qui hante les grandes guerres et les drames quotidiens. Avec cet essai d'une immense intelligence, aussi personnel, poétique que politique, elle signe l'un des premiers ouvrages à aborder de manière exhaustive et critique la relation entre les violences faites aux animaux et la violence historique que des humains ont déployée contre d'autres humains.