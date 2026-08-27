L'Energie nucléaire en 100 questions

Y a-t-il de la radioactivité dans la nature ? Qu'est-ce que la fission nucléaire ? Comment fonctionne un réacteur ? A quoi pourrait servir l'énergie nucléaire demain ? Dans l'imaginaire collectif, l'énergie nucléaire est souvent associée à la destruction. Pourtant, ses applications civiles offrent bien des avantages environnementaux, climatiques, géostratégiques et économiques. Cette technologie a connu des accélérations et des coups de frein à l'échelle mondiale et permet aujourd'hui le développement de nombreuses applications dans de nombreux domaines. Encore contestée par certains, elle peut pourtant jouer un rôle important dans la neutralité carbone. Voici 100 clés pour se forger un avis éclairé quant au rôle et à l'avenir de cette énergie.