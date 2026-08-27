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L'Energie nucléaire en 100 questions

Maxence Cordiez, Stéphane Sarrade

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Y a-t-il de la radioactivité dans la nature ? Qu'est-ce que la fission nucléaire ? Comment fonctionne un réacteur ? A quoi pourrait servir l'énergie nucléaire demain ? Dans l'imaginaire collectif, l'énergie nucléaire est souvent associée à la destruction. Pourtant, ses applications civiles offrent bien des avantages environnementaux, climatiques, géostratégiques et économiques. Cette technologie a connu des accélérations et des coups de frein à l'échelle mondiale et permet aujourd'hui le développement de nombreuses applications dans de nombreux domaines. Encore contestée par certains, elle peut pourtant jouer un rôle important dans la neutralité carbone. Voici 100 clés pour se forger un avis éclairé quant au rôle et à l'avenir de cette énergie.

Par Maxence Cordiez, Stéphane Sarrade
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Maxence Cordiez, Stéphane Sarrade

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Energie

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L'Energie nucléaire en 100 questions

Maxence Cordiez, Stéphane Sarrade

Paru le 27/08/2026

400 pages

Editions Tallandier

11,00 €

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