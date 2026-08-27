L'Ours et le Dragon

Diplomate en poste à plusieurs reprises en Russie et en Chine, Sylvie Bermann retrace la longue histoire de ces deux géants dont le pacte stratégique dessine aujourd'hui l'avenir du monde. A la croisée de l'histoire et de la géopolitique, l'auteure raconte sur le temps long la stratégie de ces deux empires dont le sort semble incontestablement lié après des siècles de relations en dents de scie et de batailles de territoires. D'alliances inégales en rapports de force mouvants, la croisade de Pékin et Moscou contre les valeurs occidentales, sur fond de rivalité sino-américaine, façonne désormais leur vision du monde et a une influence sur le Sud global. Alors que Donald Trump bouleverse avec fracas cette nouvelle donne, Sylvie Bermann analyse en diplomate tous les ressorts de cette amitié déclarée "sans limites" .