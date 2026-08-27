Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'Ours et le Dragon

Sylvie Bermann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Diplomate en poste à plusieurs reprises en Russie et en Chine, Sylvie Bermann retrace la longue histoire de ces deux géants dont le pacte stratégique dessine aujourd'hui l'avenir du monde. A la croisée de l'histoire et de la géopolitique, l'auteure raconte sur le temps long la stratégie de ces deux empires dont le sort semble incontestablement lié après des siècles de relations en dents de scie et de batailles de territoires. D'alliances inégales en rapports de force mouvants, la croisade de Pékin et Moscou contre les valeurs occidentales, sur fond de rivalité sino-américaine, façonne désormais leur vision du monde et a une influence sur le Sud global. Alors que Donald Trump bouleverse avec fracas cette nouvelle donne, Sylvie Bermann analyse en diplomate tous les ressorts de cette amitié déclarée "sans limites" .

Par Sylvie Bermann
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Sylvie Bermann

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Ours et le Dragon par Sylvie Bermann

Commenter ce livre

 

L'Ours et le Dragon

Sylvie Bermann

Paru le 27/08/2026

288 pages

Editions Tallandier

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021069220
9791021069220
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.