La collection Objectif Internat Pharmacie est plus spécifiquement destinée aux étudiants de 4e et 5e années de pharmacie. L'objectif de ces ouvrages est de proposer à l'étudiant des fiches apportant de façon condensée tous les éléments nécessaires pour une préparation réussie au concours de l'internat en s'appuyant sur les connaissances habituellement demandées dans les questions posées à l'examen : QCM exercices dossiers biologiques et thérapeutiques. Cet ouvrage en parfaite conformité avec le programme du concours de l'internat traite des disciplines Hématologie Immunologie et Biothérapie. Il est rédigé avec l'expertise des enseignants réalisant la préparation aux concours dans l'ensemble des facultés françaises sous l'égide de leur association AssHIB (Association des enseignants d'Hématologie Immunologie et Biothérapies des UFR de Pharmacie). Il reprend l'ensemble des items de ces trois disciplines au programme répartis par section : II (Sciences de la vie) IV (Eléments de séméiologie et de pathologie biologie appliquée à la clinique) et V (Sciences du médicament). Il comprend également des QCM d'entrainement en fin de chaque chapitre et quatre cas cliniques à la fin de l'ouvrage (rédigés selon les recommandations du CNCI). La présentation claire et synthétique privilégie les listes à puces tableaux de synthèse et illustrations claires. Pour faciliter le repérage les numéros de la section et de la question du programme sont rappelés en début de chaque fiche et un index vient compléter l'ouvrage. Entièrement révisée et mise à jour cette 3e édition tient compte des dernières recommandations. En plus des étudiants préparant le concours de l'internat en pharmacie l'ouvrage pourra également intéresser les étudiants de DFGSP et de DFASP.