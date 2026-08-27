Mon grand livre de l'alphabet est un livre cartonné illustré conçu pour accompagner les enfants dès 3 ans dans la découverte des lettres. Chaque page présente une lettre associée à des animaux et des objets familiers, faciles à reconnaître et parfaits pour créer les premières connexions entre sons, mots et images. Grâce à son grand format et aux illustrations vives et ludiques d'Agnese Baruzzi, ce livre stimule la curiosité, le langage et l'apprentissage naturel. Pensé pour la lecture partagée, à la maison comme en maternelle, il invite les enfants à observer, nommer et jouer avec l'alphabet. Un ouvrage solide et attrayant, idéal pour favoriser le développement du vocabulaire et le plaisir d'apprendre dès le plus jeune âge.