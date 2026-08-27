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Mon grand livre de l'alphabet

Agnese Baruzzi

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Mon grand livre de l'alphabet est un livre cartonné illustré conçu pour accompagner les enfants dès 3 ans dans la découverte des lettres. Chaque page présente une lettre associée à des animaux et des objets familiers, faciles à reconnaître et parfaits pour créer les premières connexions entre sons, mots et images. Grâce à son grand format et aux illustrations vives et ludiques d'Agnese Baruzzi, ce livre stimule la curiosité, le langage et l'apprentissage naturel. Pensé pour la lecture partagée, à la maison comme en maternelle, il invite les enfants à observer, nommer et jouer avec l'alphabet. Un ouvrage solide et attrayant, idéal pour favoriser le développement du vocabulaire et le plaisir d'apprendre dès le plus jeune âge.

Par Agnese Baruzzi
Chez White Star

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Auteur

Agnese Baruzzi

Editeur

White Star

Genre

Alphabet

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Mon grand livre de l'alphabet

Agnese Baruzzi

Paru le 27/08/2026

10 pages

White Star

12,90 €

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