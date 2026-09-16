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#Imaginaire

Ténébreux

Brandon Sanderson

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Certains mondes existent pour être détruits. Paul Tanasin est un jeune New-Yorkais ordinaire hanté par les images d'un monde fantastique et violent. Persuadé que ses visions sont de simples hallucinations, il découvre son erreur le jour où un chevalier tente de le décapiter lors d'une séance chez son psy. Basculant dans cet autre monde, Paul apprend qu'une prophétie le désigne comme le Ténébreux, seigneur de la Cité noire, ennemi juré de la Lumière et annihilateur de toute chose. Est-il condamné à embrasser cette destinée ou parviendra-t-il à s'en émanciper ? Accompagné d'artistes de renom travaillant pour les principaux studios de comics américains, Brandon Sanderson donne vie à une histoire originale qui renverse les codes de la fantasy en adoptant le point de vue du méchant. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sébastien Guillot.

Par Brandon Sanderson
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Brandon Sanderson

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

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Ténébreux

Brandon Sanderson trad. Sébastien Guillot

Paru le 16/09/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

22,90 €

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