Les Découvreurs

Pour quelles raisons les Chinois n'ont-ils pas découvert l'Amérique ? Comment a-t-on pu calculer la circonférence de la Terre avec un bâton ? Cartographier les étoiles sans télescope ? Comprendre le fonctionnement du corps sans IRM et sans radios, ou appréhender l'évolution des espèces sans connaître l'ADN ? ... Bien plus qu'une histoire des sciences et des grandes découvertes, Daniel J. Boorstin écrit celle, jamais achevée, de l'insatiable quête de connaissance qui caractérise l'humanité.
Par
Daniel Boorstin, Mathieu Gabella, Antoine Grimé Chez
Albin Michel
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