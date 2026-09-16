Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Les Découvreurs

Daniel Boorstin, Mathieu Gabella, Antoine Grimé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour quelles raisons les Chinois n'ont-ils pas découvert l'Amérique ? Comment a-t-on pu calculer la circonférence de la Terre avec un bâton ? Cartographier les étoiles sans télescope ? Comprendre le fonctionnement du corps sans IRM et sans radios, ou appréhender l'évolution des espèces sans connaître l'ADN ? ... Bien plus qu'une histoire des sciences et des grandes découvertes, Daniel J. Boorstin écrit celle, jamais achevée, de l'insatiable quête de connaissance qui caractérise l'humanité.

Par Daniel Boorstin, Mathieu Gabella, Antoine Grimé
Chez Albin Michel

|

Auteur

Daniel Boorstin, Mathieu Gabella, Antoine Grimé

Editeur

Albin Michel

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Découvreurs par Daniel Boorstin, Mathieu Gabella, Antoine Grimé

Commenter ce livre

 

Les Découvreurs

Daniel Boorstin, Mathieu Gabella, Antoine Grimé

Paru le 16/09/2026

256 pages

Albin Michel

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226481740
9782226481740
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.