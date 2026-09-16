Les Découvreurs

Pour quelles raisons les Chinois n'ont-ils pas découvert l'Amérique ? Comment a-t-on pu calculer la circonférence de la Terre avec un bâton ? Cartographier les étoiles sans télescope ? Comprendre le fonctionnement du corps sans IRM et sans radios, ou appréhender l'évolution des espèces sans connaître l'ADN ? ... Bien plus qu'une histoire des sciences et des grandes découvertes, Daniel J. Boorstin écrit celle, jamais achevée, de l'insatiable quête de connaissance qui caractérise l'humanité.