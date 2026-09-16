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#Bande dessinée jeunesse

Oracles et tasses de thé

Annelise Dussably

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Polly a tout perdu le jour où elle a échoué à prédire le tremblement de terre qui a détruit son village natal. Depuis, la voyante vit recluse au fond d'une impasse brumeuse en compagnie de ses chats et lit l'avenir dans les vapeurs du thé pour subvenir à ses besoins. Mais le fragile équilibre de son quotidien se fissure lorsqu'un meurtre vient troubler la tranquillité de l'impasse, et qu'une prédiction surgit au-dessus de sa propre tasse : dans l'année à venir, Polly trouvera l'Amour, c'est inéluctable. Entre sa rencontre avec Lilah, une charmante mage blanche, et le retour de Gabrielle, une sorcière tempétueuse avec qui elle partage un passé trouble, sans compter l'enquête qui l'amènera à explorer son pouvoir de voyance, Polly va se découvrir un destin... retentissant.

Par Annelise Dussably
Chez Casterman

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Auteur

Annelise Dussably

Editeur

Casterman

Genre

Romans, témoignages & Co

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Oracles et tasses de thé

Annelise Dussably

Paru le 16/09/2026

448 pages

Casterman

19,95 €

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