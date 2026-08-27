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#Polar

New York Mosaic

Bertrand Dal Vecchio, Vecchio bertrand Dal

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Le roman noir de l'élection de Rudolph Giuliani comme maire de New York en 1994. New York. 1990. Une ville au bord de la rupture. Criminalité hors de contrôle. Corruption. Tensions raciales. Violences policières. Des communautés qui s'embrasent. Un rabbin est assassiné. Scarcella, inspecteur star sous pression, doit trouver un coupable dans une ville qui en réclame un. Pouvoir, médias, rue : tout s'entrechoque sur fond de campagne électorale. Et déjà, dans l'ombre, Donald Trump avance ses pions. Dans ce chaos, l'élection de Rudolph Giuliani marque un basculement : la fin du New York du XXe siècle, brutal, sale, incandescent, vile-monde où tout semblait possible.

Par Bertrand Dal Vecchio, Vecchio bertrand Dal
Chez Rue Fromentin Editions

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Auteur

Bertrand Dal Vecchio, Vecchio bertrand Dal

Editeur

Rue Fromentin Editions

Genre

Romans noirs

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New York Mosaic

Bertrand Dal Vecchio, Vecchio bertrand Dal

Paru le 27/08/2026

Rue Fromentin Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782919547937
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