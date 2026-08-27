New York Mosaic

Le roman noir de l'élection de Rudolph Giuliani comme maire de New York en 1994. New York. 1990. Une ville au bord de la rupture. Criminalité hors de contrôle. Corruption. Tensions raciales. Violences policières. Des communautés qui s'embrasent. Un rabbin est assassiné. Scarcella, inspecteur star sous pression, doit trouver un coupable dans une ville qui en réclame un. Pouvoir, médias, rue : tout s'entrechoque sur fond de campagne électorale. Et déjà, dans l'ombre, Donald Trump avance ses pions. Dans ce chaos, l'élection de Rudolph Giuliani marque un basculement : la fin du New York du XXe siècle, brutal, sale, incandescent, vile-monde où tout semblait possible.