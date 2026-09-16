MANAGEMENTOR est l'ouvrage de management le plus complet. Il couvre tous les fondamentaux du management : exceller comme manager hybride et responsable, créer des équipes inclusives et performantes, adopter une posture éthique et consciente des enjeux environnementaux au service d'une performance durable, renforcer la cohésion et l'engagement collectif, etc. MANAGEMENTOR est l'ouvrage de management le plus actuel. Il intègre les derniers apports de la recherche en sciences de gestion, en éthique et en intelligence artificielle, et présente les pratiques managériales les plus innovantes face aux mutations environnementales et sociales. MANAGEMENTOR décrypte les tendances du management de demain : organisation ambidextre, frugale et régénérative, manager augmenté par l'IA et guidé par les principes de soutenabilité, transformations sociétales accélérées par la transition écologique, nouveaux usages numériques responsables, et compétences managériales clés pour une gouvernance éclairée et inclusive. MANAGEMENTOR s'appuie sur une centaine d'avis d'experts et de nombreux exemples inspirants d'entreprises pionnières (AG2R La Mondiale, Chanel, Crédit Mutuel, Deloitte, L'Oréal, LVMH, Safran, Sanofi, etc.), de champions du digital et de la data éthique (Netflix, Alan, Doctolib, etc.) ou de jeunes entreprises à impact (Social Builders, Moodwork, YesWeShare, etc.). MANAGEMENTOR a été réalisé en partenariat avec l'APM, Dirigeants & Partenaires, l'ESSEC, Julhiet Sterwen, le Lab RH et Sciences Po Executive Education. MANAGEMENTOR est Pédagogique pour les étudiantsUn style vivant et accessible, toutes les illustrations en couleur. Illustré par des exemples et des mini cas renouvelés, un index de plus de 300 termes du management français-anglais et une bibliographie comptant près de 200 ouvrages. Managementor accompagne les étudiants dans leurs études et au-delà : il couvre tous les niveaux de formation au management et propose des compléments en ligne théoriques et visuels. Orienté vers l'action pour les professionnelsManagementor se nourrit des stratégies et des meilleures pratiques actuelles, et s'appuie sur l'expérience des contributeurs auprès de nombreuses entreprises. Ouvrage complet de référence, il aborde chaque sujet de façon claire et pragmatique. Managementor permet de mettre à jour ses connaissances en management, discipline profondément transformée par les révolutions technologiques, environnementales et sociétales. MANAGEMENTOR propose un contenu entièrement actualisé et il est enrichi de sa version e-book offerte.