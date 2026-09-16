Management et Marketing du luxe

Ce livre de référence présente les spécificités de gestion, de marketing et de création dans l'industrie du luxe. Ecrit par deux experts internationaux, il propose : - une approche générale des principaux domaines du luxe : mode, parfums et cosmétique, vins et spiritueux, joaillerie et horlogerie, maroquinerie, hôtellerie ; - une analyse des enjeux stratégiques pour l'entreprise ; - une description des aspects opérationnels des fonctions de création, communication, distribution et logistique ; - des instruments analytiques pour approfondir la gestion de l'identité des marques. Fortement actualisée, cette nouvelle édition prend en compte les évolutions récentes, en particulier l'essor de l'IA, l'importance de l'expérience dans la relation client, et les questions sociétales et environnementales.