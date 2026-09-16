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Management et Marketing du luxe

Michel Chevalier, Gérald Mazzalovo

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Ce livre de référence présente les spécificités de gestion, de marketing et de création dans l'industrie du luxe. Ecrit par deux experts internationaux, il propose : - une approche générale des principaux domaines du luxe : mode, parfums et cosmétique, vins et spiritueux, joaillerie et horlogerie, maroquinerie, hôtellerie ; - une analyse des enjeux stratégiques pour l'entreprise ; - une description des aspects opérationnels des fonctions de création, communication, distribution et logistique ; - des instruments analytiques pour approfondir la gestion de l'identité des marques. Fortement actualisée, cette nouvelle édition prend en compte les évolutions récentes, en particulier l'essor de l'IA, l'importance de l'expérience dans la relation client, et les questions sociétales et environnementales.

Par Michel Chevalier, Gérald Mazzalovo
Chez Dunod

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Auteur

Michel Chevalier, Gérald Mazzalovo

Editeur

Dunod

Genre

Marketing

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Management et Marketing du luxe

Michel Chevalier, Gérald Mazzalovo

Paru le 16/09/2026

464 pages

Dunod

43,90 €

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Scannez le code barre 9782100895212
9782100895212
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