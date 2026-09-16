Qui est vraiment Donald Trump ? Un survivant, un prodige, un danger, un prophète ? A en croire ses partisans, il a été " sauvé par Dieu " pour ramener l'Amérique à sa grandeur. A en croire ses détracteurs, il en est la plus grande menace. Depuis la tentative d'assassinat qui a enflammé la campagne de 2024, Trump a fusionné son destin personnel avec celui d'un Peuple : MAGA. Make America Great Again. Plus qu'un slogan, une foi. Plus qu'un mouvement, une communauté soudée par des valeurs mêlant amour et haine passionnels, religion et patriotisme exacerbé. Cet ouvrage dévoile comment Trump et MAGA ont réécrit les codes de la politique américaine, redéfinie en profondeur les institutions publiques - justice, police et sécurité, culture et universités - en les alignant sur le désir du chef, et instauré une nouvelle vérité : la leur. Une vérité à laquelle croient les supporters de Trump qui voient en lui un guide, un sauveur - parfois même un élu. Entre mystique politique, pulsions collectives et stratégies de puissance, voici la clé pour comprendre la dérive autoritaire qui menace un pays tout entier. Une analyse implacable. Un livre indispensable pour décrypter l'Amérique de demain.