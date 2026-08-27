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Tchaikovsky

Anne-Marie Deraspe, Deraspe Anne-marie

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Piotr Ilitch Tchaikovsky, l'enfant de porcelaine. C'est ainsi que le surnommait, Fanny, sa gouvernante française qui l'aimait beaucoup. Né en Russie en 1840, dans une famille de nobles, Piotr était un enfant surdoué. A quatre ans et demi, il demandait toujours la permission d'assister aux leçons de ses frères et soeurs, de sorte qu'à l'âge de 6 ans, il maîtrisait le français et l'allemand en plus de sa langue maternelle, le russe. Il a commencé des cours de piano à 5 ans, et trois ans plus tard, à l'âge de huit ans, il lisait la musique aussi bien que son professeur. Pourtant, un autre professeur réputé avait dit de lui qu'à part une bonne oreille musicale et une bonne mémoire, rien ne laissait présager un véritable talent de musicien. C'est ainsi que Tchaikovsky a fait des études de droit et occupé un poste de fonctionnaire avant de choisir définitivement la musique. Hypersensible, il était très anxieux et de nature dépressive. Devenu adulte, il disait de lui-même : " Je suis un sauvage. Je ne puis être calme et véritablement heureux que lorsque je suis seul. " La musique n'a pas guéri son angoisse, mais elle l'a aidé à vivre, pour son bonheur et le nôtre. Il est mort en 1893, mais Casse-Noisette, La belle au bois dormant, Le lac des cygnes et bien d'autres oeuvres nous rappellent encore aujourd'hui l'immensité de son talent.

Par Anne-Marie Deraspe, Deraspe Anne-marie
Chez Alexandre Stanké

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Auteur

Anne-Marie Deraspe, Deraspe Anne-marie

Editeur

Alexandre Stanké

Genre

Compositeurs

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Tchaikovsky

Anne-Marie Deraspe, Deraspe Anne-marie

Paru le 27/08/2026

Alexandre Stanké

10,00 €

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