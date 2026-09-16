Dès sa plus tendre enfance, Jennifer Clement a été immergée dans le Mexico artistique et littéraire foisonnant des années 1960 - la maison voisine n'était autre que celle de Frida Kahlo et Diego Rivera. Entourée de personnalités hautes en couleur, elle connaît une vie de bohème qui nourrit très tôt sa passion pour l'écriture, la poésie et la danse. A dix-huit ans, elle découvre la scène de la contre-culture new-yorkaise. Entre les lieux mythiques qu'elle fréquente - le Mudd Club, le Studio 54, le Chelsea Hotel... - et les figures autour desquelles elle gravite - Andy Warhol, Keith Haring ou William Burroughs -, elle décrit des années frénétiques et grisantes. Un tourbillon de rencontres, dont l'une des plus marquantes sera celle de Jean-Michel Basquiat. Dans La Promesse d'une fête, Jennifer Clement retrace son histoire singulière, inextricablement liée à celle de deux villes et aux artistes qui ont fait battre leurs coeurs. Elle y convoque la fureur, l'extase et le frisson de ces années-là, où l'on pouvait comme nulle part ailleurs être jeune, libre et vivant.