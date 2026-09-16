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#Roman francophone

Notre-Dame de Paris

Victor Hugo

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Paris, 1482. Autour de la belle bohémienne Esmeralda, dont la danse résonne sur le parvis de Notre-Dame, gravitent trois prétendants prêts à tout pour la conquérir : Phoebus, noble capitaine, Claude Frollo, prêtre sans foi, et le célèbre Quasimodo, bossu au grand coeur... Surplombant le roman, la cathédrale, vivifiante Babel, lieu de refuge et d'épouvante aussi, voit se presser autour d'elle le peuple, acteur de l'Histoire en marche. DOSSIER - L'histoire de l'oeuvre - Victor Hugo : le patrimoine en débat - Roman historique et roman noir - Les adaptations de Notre-Dame de Paris. Edition illustrée.

Par Victor Hugo
Chez Flammarion

|

Auteur

Victor Hugo

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Notre-Dame de Paris

Victor Hugo

Paru le 16/09/2026

734 pages

Flammarion

4,60 €

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