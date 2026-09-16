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#Essais

La Niaque

Jacques Attali

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Quelle force nous pousse à sortir de l'ordinaire ? A ne pas nous résigner à l'échec, quand d'autres renoncent ? C'est la niaque ! Quelle est cette énergie qui nous donne des ailes ? Est-elle l'apanage de quelques-uns qui en auraient hérité ? Peut-on la découvrir sur le tard ? Peut-on l'inculquer à un enfant, à une équipe, aux salariés d'une entreprise, à un pays ? Peut-on la retrouver après un accident de la vie ? La niaque est-elle la condition de la liberté ? On trouvera ici les réponses à ces questions et à bien d'autres. Construit comme un voyage à travers souvenirs, rencontres, destins de héros obscurs ou célèbres, personnages réels ou de fiction, ce livre s'appuie sur les découvertes les plus récentes en neurosciences et en biologie et nous donne les clés d'un secret bien gardé : celui de cette niaque que personne n'enseigne, qui permet de surmonter tous les obstacles, de rester tenace ; de réussir sa vie comme on l'entend ; de devenir plus que soi.

Par Jacques Attali
Chez Flammarion

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Auteur

Jacques Attali

Editeur

Flammarion

Genre

Réussite personnelle

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La Niaque

Jacques Attali

Paru le 16/09/2026

288 pages

Flammarion

21,00 €

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Scannez le code barre 9782080165114
9782080165114
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