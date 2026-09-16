Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Un capitalisme devenu fou

Alain Minc, Guillaume Erner

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'est l'éléphant dans la pièce. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de riches qu'hier, et surtout beaucoup plus d'ultra-riches. Le phénomène est massif, documenté - et pourtant, étrangement, la question n'est presque jamais posée frontalement : Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi eux ? Il est question de fiscalité, d'optimisation, de fraude, d'évasion. On parle d'impôts trop faibles, de redistribution insuffisante. Mais ce sont là des explications secondaires, parfois commodes, souvent moralisantes. Quoi que l'on pense de notre système fiscal, les riches ne sont pas riches parce qu'ils ne sont pas assez taxés. La vraie question est ailleurs. Elle est plus inconfortable, plus politique, marxienne par son objet : Comment les riches ont-ils remporté la lutte des classes ? C'est pour répondre à cette question que je suis allé voir Alain Minc. Parce qu'il est, en France, un acteur-clé du monde des affaires. Il est au coeur de ce système, sans en être officiellement le centre, à la fois acteur et spectateur. C'est ce regard-là que je cherchais". G. E.

Par Alain Minc, Guillaume Erner
Chez Flammarion

|

Auteur

Alain Minc, Guillaume Erner

Editeur

Flammarion

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un capitalisme devenu fou par Alain Minc, Guillaume Erner

Commenter ce livre

 

Un capitalisme devenu fou

Alain Minc, Guillaume Erner

Paru le 16/09/2026

229 pages

Flammarion

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080157270
9782080157270
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.