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Le ventre en héritage

Gabriel Perlemuter

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- Quelles sont les raisons de mon mal de ventre ? - Est-ce une maladie génétique ou épigénétique ? - Mon mode de vie est-il en cause ? - J'ai mal, je suis plus anxieux ; je suis anxieux, j'ai plus mal. Pourquoi ? - Que manger pour que mon microbiote m'aide à guérir ? Le mal de ventre n'est pas une fatalité. Souvent handicapant, longtemps considéré inguérissable, il obéit à des mécanismes qui commencent aujourd'hui à se dévoiler. Ses rouages sont multiples. Y interviennent à la fois le microbiote, le cerveau et le système nerveux central et périphérique, le nerf vague, le système hormonal, les émotions, le stress, l'anxiété, l'héritage familial... Face à ce puzzle, de nouvelles méthodes thérapeutiques, pas forcément médicamenteuses, émergent et font leurs preuves. Quelles sont-elles ? S'adressent-elles à tout le monde ? Comment les mettre tout de suite en pratique ? Et quels sont les secrets de ceux qui vont bien ?

Par Gabriel Perlemuter
Chez Flammarion

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Auteur

Gabriel Perlemuter

Editeur

Flammarion

Genre

Autres maux

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Le ventre en héritage

Gabriel Perlemuter

Paru le 16/09/2026

205 pages

Flammarion

19,90 €

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Scannez le code barre 9782080146144
9782080146144
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