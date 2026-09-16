Le ventre en héritage

- Quelles sont les raisons de mon mal de ventre ? - Est-ce une maladie génétique ou épigénétique ? - Mon mode de vie est-il en cause ? - J'ai mal, je suis plus anxieux ; je suis anxieux, j'ai plus mal. Pourquoi ? - Que manger pour que mon microbiote m'aide à guérir ? Le mal de ventre n'est pas une fatalité. Souvent handicapant, longtemps considéré inguérissable, il obéit à des mécanismes qui commencent aujourd'hui à se dévoiler. Ses rouages sont multiples. Y interviennent à la fois le microbiote, le cerveau et le système nerveux central et périphérique, le nerf vague, le système hormonal, les émotions, le stress, l'anxiété, l'héritage familial... Face à ce puzzle, de nouvelles méthodes thérapeutiques, pas forcément médicamenteuses, émergent et font leurs preuves. Quelles sont-elles ? S'adressent-elles à tout le monde ? Comment les mettre tout de suite en pratique ? Et quels sont les secrets de ceux qui vont bien ?