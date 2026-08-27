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Le Bourreau écarlate

Gérard Dôle, Dole Gerard

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Paris, mai-juin 1871, l'insurrection agonise. La Commune a brûlé, la Commune a tué. Mais Versailles n'a-t-il point brûlé ? Versailles n'a-t-il point tué autant qu'elle, plus qu'elle ? Jour après jour, les sbires de Thiers et de Mac Mahon font montre d'une férocité inouïe envers les fédérés, fuséens et prétendues pétroleuses, qui luttent encore pour leur République, la grande crucifiée. Lord Palmerston, un noble voyageur anglais, assiste malgré lui au crépuscule de cet affrontement titanesque avec Tim, son jeune guide qui lui rapporte les abominables récits entendus : le prisonnier brûlé vif devant Notre-Dame, la cantinière coupée en morceaux en haut des marches du Panthéon, les combattantes outragées et tuées sur une barricade de Belleville, les poulbots monstrueusement souillés et égorgés à la Conciergerie, les gardes nationaux poussés en troupeau au mur du Père-Lachaise... La nuit est un sépulcre où gisent mille morts...

Par Gérard Dôle, Dole Gerard
Chez Terre de Brume

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Auteur

Gérard Dôle, Dole Gerard

Editeur

Terre de Brume

Genre

Fantastique

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Le Bourreau écarlate

Gérard Dôle, Dole Gerard

Paru le 27/08/2026

260 pages

Terre de Brume

20,00 €

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