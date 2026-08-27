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Les Trois Bricochons - Jeux et activités à Bois-Mignon

Aurélie Desfour, Tv France

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Un cahier de jeux et d'activités plein de couleurs et de bonne humeur pour s'amuser en compagnie des Bricochons, à tout petit prix ! Cornelia, César et Charlie adorent construire, imaginer et bricoler ! Chaque jour, les trois Bricochons relèvent de nouveaux défis et apportent leur aide aux habitants de Bois-Mignon. Dans ce livre d'activités, tout l'univers joyeux de la série est à retrouver à travers des jeux variés et amusants : labyrinthes, coloriages, cherche-et-trouve, petits bricolages et bien d'autres surprises. En bonus, il y a 4 planches de stickers : de quoi créer, jouer et partager de bons moments en famille ! Car quand les Bricochons unissent leurs forces, l'impossible devient possible ! Dans la même collection : Les Trois Bricochons - Une surprise pour Laura, Les Trois Bricochons - Capitaine Driss et bien d'autres à venir.

Par Aurélie Desfour, Tv France
Chez Les Livres du Dragon d'Or

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Auteur

Aurélie Desfour, Tv France

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Les Trois Bricochons - Jeux et activités à Bois-Mignon

Aurélie Desfour, Tv France

Paru le 17/09/2026

24 pages

Les Livres du Dragon d'Or

4,00 €

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