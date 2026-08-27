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Philo Tle

Collectif, Rue des écoles

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L'essentiel pour réussir le bac de philosophie ! Un ouvrage clair avec une mise en page colorée pour réviser les 17 notions au programme de philosophie et s'entraîner à la dissertation et au commentaire. Toutes les notions sont expliquées et illustrées par de nombreux exemples, de sujets du bac sont présentés sous forme de cartes mentales et des quiz interactifs sont proposés pour s'exercer et être prêt le jour de l'épreuve ! Les cours à écouter sont également disponibles en accès gratuit.

Par Collectif, Rue des écoles
Chez Rue des Ecoles

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Auteur

Collectif, Rue des écoles

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Philosophie

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Philo Tle

Collectif, Rue des écoles

Paru le 27/08/2026

320 pages

Rue des Ecoles

13,95 €

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