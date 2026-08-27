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Les tribulations d'une couturière - Vous aussi, ça vous arrive ?

Gaël Cuvier

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Vous aussi, ça vous arrive de terminer la couture d'une robe cinq minutes avant de devoir la porter ? Ou de remettre à plus tard les finitions d'une cousette ? Venez découvrir les tribulations d'une couturière qui vous ressemble. Dans ce troisième volume, Gaël Cuvier partage de nouvelles aventures avec sa machine à coudre. Ce nouveau volume rassemble plus de 40 mini-BD sur les galères que toutes les couturières débutantes (et pas seulement ! ) ont déjà conues : un raccord de carreaux qui laisse à désirer, un droit fil pris dans le mauvais sens, un tissu mal choisi... Mais il célèbre aussi les petits moments de bonheur et de fierté lorsqu'un vêtement est terminé sans avoir sorti une seule fois son découd-vite, ou qu'un véritable " Tetris " se joue avec les pièces de patron à placer sur le tissu à découper. Gaël Cuvier, du compte @gaelandsew, met en images ses péripéties de couturière, toujours avec autodérision et humour. Elle permet à la grande communauté des passionnées de couture de rire de leurs erreurs et de se rappeler qu'elles ne sont jamais vraiment seules derrière leur machine !

Par Gaël Cuvier
Chez CréaPassions.com

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Auteur

Gaël Cuvier

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Techniques artistiques

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Les tribulations d'une couturière - Vous aussi, ça vous arrive ?

Gaël Cuvier

Paru le 10/09/2026

96 pages

CréaPassions.com

13,90 €

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