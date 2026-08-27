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#Essais

Moi, j'y crois

Nathalie Marquay-Pernaut

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Retrouver en Poche cet ouvrage où pour la première fois, Nathalie Marquay-Pernaut se confie sur le lien étroit qu'elle entretient avec ses guides, ses anges, les âmes qui la protègent... Pour la première fois, Nathalie Marquay-Pernaut se livre sur des sujets qui la touchent particulièrement et qui font partie de sa vie : la voyance, les prémonitions, la réincarnation... Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve puis de le voir s'accomplir dans la réalité ? Vous est-il déjà arrivé de constater que les prédictions d'une voyante, d'un médium, se sont réalisées ? Vous est-il déjà arrivé de noter d'étranges coïncidences ? d'avoir des intuitions troublantes ? Vous est-il déjà arrivé de vous tourner vers l'astrologie, la numérologie, la chiromancie, et de trouver là des éclaircissements, des réponses ? Vous est-il déjà arrivé d'être en relation, en conversation, avec des êtres chers disparus ? Vous est-il déjà arrivé, dans une situation de grand danger, d'avoir la sensation, extrêmement forte, que vous allez vous en tirer, car votre heure n'est pas encore arrivée ? Vous est-il déjà arrivé de penser que la mort n'est pas une fin, que la vie, c'est peut-être bien la circulation des âmes dans l'espace, le temps infini ? Moi, tout cela m'est arrivé ! Tout cet impalpable, cet incertain, cet irréel - ce que d'autres peuvent qualifier d'occulte - , fait partie de ma vie. Avec ce livre je veux en témoigner, de manière très simple, très sincère.

Par Nathalie Marquay-Pernaut
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Nathalie Marquay-Pernaut

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Esotérisme

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Moi, j'y crois

Nathalie Marquay-Pernaut

Paru le 27/08/2026

210 pages

Guy Trédaniel Editions

9,90 €

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