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#Beaux livres

Surnaturelles

Yann Chavance, Hughes Piolet

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Embarquez pour un voyage fabuleux à la découverture des merveilles naturelles les plus spectaculaires du monde ! La nature a des pouvoirs et, à elle seule, elle fait des merveilles ! Aurores boréales, tunnels de glace, dunes géantes, geysers, monstres de glace, lac de lave, cheminées de fée, trous bleus, stromatolithes, canyons, glaces en crêpes... Ses trésors sont infinis, ses sources d'émerveillement inépuisables ! Comment ces phénomènes aussi étranges que fascinants se sont-ils formés ? Où et quand peut-on les observer ? A quelles conditions ? Pour chacun, des schémas permettent de mieux les comprendre, des cartes de mieux les situer pour, un jour, aller les explorer, mieux connaître la planète, et ne jamais cesser de s'en étonner !

Par Yann Chavance, Hughes Piolet
Chez Larousse

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Auteur

Yann Chavance, Hughes Piolet

Editeur

Larousse

Genre

Milieux naturels

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Surnaturelles

Yann Chavance, Hughes Piolet

Paru le 16/09/2026

224 pages

Larousse

29,99 €

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Scannez le code barre 9782036096981
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