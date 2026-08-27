Claire de Duras était noble, bretonne et blanche. Ourika de Beauvau était adoptée, sénégalaise et noire. Nées à trois ans d'intervalle, elles auraient pu se rencontrer. Quand Claire de Duras entendra l'histoire d'Ourika, elle en fera un roman engagé contre l'esclavage dont tout le XIXe siècle parlera. L'un des premiers best-sellers de l'Histoire. L'écriture d'un des premiers best-sellers de l'Histoire Décembre 1823. Paris est en ébullition. Ourika, un roman anonyme prônant l'égalité des races, vient de paraître et suscite un engouement sans précédent. Partout, on se l'arrache. Inspiré par le destin tragique d'une enfant esclave sénégalaise ramenée en France, ce livre réussit l'impossible : fédérer toutes les sensibilités, politiques, littéraires et sociales. Derrière ce succès phénoménal se cache un auteur inattendu : la duchesse Claire de Duras, célèbre aristocrate portée par ses idéaux qui, puisant dans ses propres souffrances, a mis son écriture au service d'une cause universelle. Des comptoirs de traite africains aux salons de Saint-Germain, des massacres de la Terreur aux ors de la Restauration, Si nous n'étions captives retrace l'histoire de l'un des premiers best-sellers de la littérature. C'est surtout un hommage à deux femmes injustement oubliées : une humaniste convaincue, pionnière de l'antiracisme, et une enfant déracinée, symbole d'un peuple martyr. Sélection Prix George Sand 2026