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Plus de 100 ans de mots croisés

Larousse, Anonyme

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Inspirée des "crosswords" anglo-saxons, la première "Mosaique mystérieuse" a été publiée le 9 novembre 1924 dans le Dimanche-llustré. L'engouement est immédiat et des dizaines de titres de la presse francophone rivalisent d'ingéniosité pour divertir les lecteurs avec ces nouveaux jeux d'esprit. Replacez-vous dans le contexte de l'époque et mesurez-vous aux définitions astucieuses de ces premières grilles parues pendant les Années folles. Cette édition collector vous permettra de découvrir : ? 77 grilles qui ont marqué les débuts des mots croisés : - des définitions originales, parfois surprenantes pour un habitué des mots croisés contemporains, avec leurs solutions détaillées ; - des commentaires, des indices, des informations sur les journaux de l'époque et sur cette nouvelle culture cruciverbiste ; - des encadrés promotionnels qui accompagnaient la parution des grilles et qui témoignent de la vitalité du genre ; - un lexique pour retrouver les mots anciens qui ne figurent plus dans nos dictionnaires.

Par Larousse, Anonyme
Chez Larousse

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Auteur

Larousse, Anonyme

Editeur

Larousse

Genre

Mots-croisés

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Plus de 100 ans de mots croisés

Larousse, Anonyme

Paru le 16/09/2026

176 pages

Larousse

19,99 €

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