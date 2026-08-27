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Le guide pratique du conseil à l'officine

Morgan Wacouboué

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Le guide pour une pratique officinale optimisée, au service du patient. Le pharmacien joue un rôle essentiel dans le parcours de soins, chaque délivrance constitue une opportunité d'écoute, de conseil et d'accompagnement du patient. Conçu comme un véritable outil de terrain, cet ouvrage accompagne les pharmaciens et préparateurs dans leur pratique quotidienne. Il met à disposition des éléments essentiels permettant de prendre la bonne décision face aux nombreuses situations rencontrées à l'of ? cine. Vous y trouverez : > Les principales pathologies rencontrées en of ? cine > Des arbres décisionnels facilitant l'analyse des situations cliniques > Des stratégies thérapeutiques > Les traitements disponibles et leurs principales caractéristiques > Les mesures hygiéno-diététiques associées > Les situations nécessitant une orientation médicale Plus qu'un simple guide thérapeutique, ce livre vous aide à développer votre raisonnement clinique et à renforcer votre posture de professionnel de santé.

Par Morgan Wacouboué
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Morgan Wacouboué

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Etudes et pratiques profession

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Le guide pratique du conseil à l'officine

Morgan Wacouboué

Paru le 27/08/2026

224 pages

De Boeck supérieur

25,90 €

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Scannez le code barre 9782807374652
9782807374652
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