Le guide pratique du conseil à l'officine

Le guide pour une pratique officinale optimisée, au service du patient. Le pharmacien joue un rôle essentiel dans le parcours de soins, chaque délivrance constitue une opportunité d'écoute, de conseil et d'accompagnement du patient. Conçu comme un véritable outil de terrain, cet ouvrage accompagne les pharmaciens et préparateurs dans leur pratique quotidienne. Il met à disposition des éléments essentiels permettant de prendre la bonne décision face aux nombreuses situations rencontrées à l'of ? cine. Vous y trouverez : > Les principales pathologies rencontrées en of ? cine > Des arbres décisionnels facilitant l'analyse des situations cliniques > Des stratégies thérapeutiques > Les traitements disponibles et leurs principales caractéristiques > Les mesures hygiéno-diététiques associées > Les situations nécessitant une orientation médicale Plus qu'un simple guide thérapeutique, ce livre vous aide à développer votre raisonnement clinique et à renforcer votre posture de professionnel de santé.