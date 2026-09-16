The Art of YSL by Jean-Luce Huré

Depuis les années 1970, Jean-Luce Huré photographie les plus grands défilés de mode, des podiums aux coulisses. Il capte des instants rares et privilégiés : entre rires et larmes, séances de maquillage et d'essayage, fêtes mémorables et moments de gloire. Grand ami d'Yves Saint Laurent, il nous ouvre les portes des coulisses de ses défilés iconiques et révèle l'homme derrière la légende. Perfectionniste absolu, Yves Saint Laurent ne laisse rien au hasard. A ses côtés, Pierre Bergé, soutien indéfectible et véritable chef d'orchestre, oeuvre dans l'ombre pour permettre au créateur de briller. A travers ce livre, revivez l'âge d'or de la Maison Yves Saint Laurent grâce à des photographies inédites et emblématiques.