Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Apéro Trouve le mot !

Larousse, Anonyme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez plus de 170 thèmes dans ce petit bac revisité et déjanté ! Piochez un thème, choisissez une lettre parmi celles disponibles et trouvez le mot ! Plein de thèmes délirants tels que : senteur de gel douche, à éviter pour vivre vieux, une célébrité à moustache... Rapidité et ingéniosité seront de rigueur pour remporter la partie ! Vous souhaitez pimenter encore plus le jeu ? Ajoutez des cartes contraintes : mot qui commence et finit par la même lettre, mot de quatre lettres maximum...

Par Larousse, Anonyme
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Anonyme

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apéro Trouve le mot ! par Larousse, Anonyme

Commenter ce livre

 

Apéro Trouve le mot !

Larousse, Anonyme

Paru le 16/09/2026

250 pages

Larousse

10,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036084810
9782036084810
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.