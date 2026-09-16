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#Roman jeunesse

Le côté sombre de Bloom

Rainbow

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Bloom est méconnaissable ! Elle a totalement changé d'apparence et de personnalité. Son caractère bienveillant a laissé place à la cruauté. Et elle est à présent copine avec les Trix ! Que lui arrive-t-il ? Les Winx doivent vite le découvrir ! La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix. - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes. - Roman illustré par des images de la série. Dès 8 ans.

Par Rainbow
Chez Hachette

|

Auteur

Rainbow

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Le côté sombre de Bloom

Rainbow

Paru le 16/09/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017911548
9782017911548
© Notice établie par ORB
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