Le côté sombre de Bloom

Bloom est méconnaissable ! Elle a totalement changé d'apparence et de personnalité. Son caractère bienveillant a laissé place à la cruauté. Et elle est à présent copine avec les Trix ! Que lui arrive-t-il ? Les Winx doivent vite le découvrir ! La série culte est de retour dans la Bibliothèque Rose ! - Le reboot de la série culte Winx Club, diffusé sur TF1 et Netflix. - Un univers de magie incarné par des super-héroïnes inspirantes. - Roman illustré par des images de la série. Dès 8 ans.