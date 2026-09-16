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#Beaux livres

Le bon goût des saisons

Mégane Ardérighi

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Après Le Bon Goût de la flemme, voici un deuxième livre qui célèbre les saisons et ces petits plaisirs qui les accompagnent. Les premiers potimarrons de l'automne, les plats généreux de l'hiver, les légumes croquants du printemps ou encore les grandes tablées d'été qui s'éternisent jusqu'au coucher du soleil. A travers ces 80 recettes, j'ai eu envie de créer un livre qui vous accompagne au fil de l'année, dans lequel vous pourrez piocher une idée pour un dimanche matin gourmand, un dîner réconfortant après une longue journée ou un dessert à partager avec ceux que vous aimez. Vous retrouverez des recettes accessibles, généreux et gourmandes, tout en laissant place aux produits de saison.

Par Mégane Ardérighi
Chez Hachette

|

Auteur

Mégane Ardérighi

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

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Le bon goût des saisons

Mégane Ardérighi

Paru le 16/09/2026

192 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017909057
9782017909057
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