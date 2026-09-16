Le bon goût des saisons

Après Le Bon Goût de la flemme, voici un deuxième livre qui célèbre les saisons et ces petits plaisirs qui les accompagnent. Les premiers potimarrons de l'automne, les plats généreux de l'hiver, les légumes croquants du printemps ou encore les grandes tablées d'été qui s'éternisent jusqu'au coucher du soleil. A travers ces 80 recettes, j'ai eu envie de créer un livre qui vous accompagne au fil de l'année, dans lequel vous pourrez piocher une idée pour un dimanche matin gourmand, un dîner réconfortant après une longue journée ou un dessert à partager avec ceux que vous aimez. Vous retrouverez des recettes accessibles, généreux et gourmandes, tout en laissant place aux produits de saison.